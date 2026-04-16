Ascolti tv | chiude benissimo Step benino Forbidden Fruit male Sister Act

I dati degli ascolti televisivi del 15 aprile mostrano che il programma più seguito è stato

I dati degli ascolti tv del 15 aprile assegnano la vittoria a Stasera tutto è possibile, benino Forbidden Fruit, mentre disastro per Sister Act. De Martino fa il bis con la vittoria anche in access Gliascolti tvdel 15 aprile assegnano la vittoria aStepche chiude l’ultima puntata con il 16% di share, benino ancheForbidden Fruit, malissimoSister Act. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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