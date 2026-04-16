Artigianato Made in Italy da difendere Confartigianato | Fondamentale l' apporto delle giovani generazioni

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata mercoledì, Confartigianato Forlì ha sottolineato l’importanza di tutelare l’artigianato locale. L’associazione ha evidenziato come il contributo delle giovani generazioni sia essenziale per il futuro del settore. La giornata ha visto l’attenzione puntata sul ruolo del comparto manifatturiero in Italia e sulla necessità di preservarne le tradizioni.

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata mercoledì, Confartigianato Forlì ha acceso i riflettori sul valore inestimabile del comparto manifatturiero locale. Un patrimonio fatto di qualità e creatività che si riassume nel modello delle “4 A”: alimentare, abbigliamento.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Made in Italy alimentare, Lazzarini: “Difendere le produzioni artigiane e investire sui giovani”ROMA – “L’artigianato alimentare è uno dei pilastri del Made in Italy e un patrimonio economico, sociale e culturale che va difeso con determinazione. Rilancio del Made in Italy. Proposte e strategie di ConfartigianatoIl Made in Marche come segno distintivo del territorio, che nonostante la situazione internazionale mantiene i requisiti per affermarsi sui mercati... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Artigianato (e made in Italy) in scena a Firenze: compie 90 anni la Mostra internazionale, con oltre 500 espositori; Il 23 aprile Confartigianato lancia la Campagna ‘Artigianato, futuro del made in Italy’; Made in Italy, il modello Firenze per rilanciare l’artigianato nel cuore della città; Confartigianato lancia la campagna Artigianato, futuro del Made in Italy il 23 aprile. Artigianato (e made in Italy) in scena a Firenze: compie 90 anni la Mostra internazionale, con oltre 500 espositoriAlla Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze oltre 500 espositori dall’Italia e dal mondo, convegni, workshop, spettacoli e visite guidate per scoprire gli spazi segreti della Fortezza rinas ... corriere.it Made in Italy: assessore Lombardi, in Liguria 49% turisti stranieriDalla cucina alla moda, dall'artigianato al design, il Made in Italy continua a essere uno dei principali fattori di attrattività per i visitatori internazionali. (ANSA) ... ansa.it Dalla cucina alla moda, dall’artigianato al design, il Made in Italy continua a essere uno dei principali fattori di attrattività per i visitatori internazionali - facebook.com facebook