A Artena, cinquanta studenti delle classi terze e quarte hanno partecipato a una visita presso il IV reggimento carabinieri a cavallo. L'evento si è svolto alla Caserma

Cinquanta alunni delle classi terza e quarta elementare dell'Istituto Comprensivo di Artena, plesso Ponte del Colle, hanno varcato ieri i cancelli della Caserma "Salvo D'Acquisto" per una visita didattica che ha unito emozione, storia e valori civici in un'unica, straordinaria esperienza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Artena, 50 piccoli alunni in visita al IV reggimento carabinieri a cavallo; (? FOTO) Artena, i bambini entrano nella caserma dei Carabinieri a Cavallo: la giornata che non dimenticheranno; Il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo ha aperto le porte agli alunni di Artena per una lezione di legalità col Comandante di Colleferro; Artena, i Carabinieri a cavallo aprono le porte agli studenti: lezione di legalità tra storia, cavalli e valori civici.

Cinquanta alunni di Artena in visita al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo: tra cavalli, storia e legalità, una giornata indimenticabile #Carabinieri #artena #castellinotizie - facebook.com facebook