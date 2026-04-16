Artemis II e il glitch sulla mascotte | perché il video della Nasa non è un falso in CGI

Circa la missione Artemis II della Nasa, alcune condivisioni sui social media affermano che il video diffuso dalla NASA non sarebbe reale, suggerendo si tratti di un falso in CGI. La missione ha coinvolto quattro astronauti che hanno orbitato più lontano di qualsiasi altra spedizione umana verso la Luna. Tuttavia, alcuni utenti sostengono che ci siano anomalie nel video pubblicato, in particolare riguardo alla mascotte visibile nel materiale ufficiale.

Diverse condivisioni Facebook sostengono l’idea che la missione Artemis II della Nasa, che ha portato quattro astronauti più lontani di chiunque altro attorno alla Luna, sarebbe un falso. La prova? Un “glitch” che appare sopra alla mascotte della missione, mostrato dall’equipaggio durante un filmato a bordo della capsula Orion. Nel filmato originale della CNN e della Nasa il difetto è assente, mentre l’episodio ha una spiegazione molto semplice. Per chi ha fretta:. Un video virale mostra un presunto errore grafico sulla mascotte della missione Artemis II, sostenendo sia la prova di una messa in scena.. Il “glitch” (scritte che appaiono sulla parte blu del pupazzo) è presente solo in una clip registrata con un cellulare puntato su un televisore.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Artemis II, lancio NASA il 1° aprile: 4 astronauti verso la Luna con ‘Rise’, mascotte ispirata ad Apollo 8I quattro astronauti sono al Kennedy Space Center in vista del lancio di Artemis II, la missione della NASA verso la Luna prevista il 1° aprile. Artemis II sorvola il lato oscuro della Luna: la diretta video della NasaDurante lo storico sorvolo del lato oscuro della Luna, raggiungeranno anche la massima distanza dalla Terra mai raggiunta dall'uomo, i quattro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Microsoft conferma: questo glitch dell'orologio su Windows non verrà mai risolto; Windows 11 24H2 e 25H2: bug negli update hotpatch impedisce il ripristino locale; Le curiosità tech di Artemis II e i segreti del volo. iPhone, Laser e CPU Vintage: cosa nasconde davvero Artemis II?Dalle dirette 4K via laser ai processori degli anni 2000: scopri i segreti tecnologici e le curiosità tech della missione Artemis II a bordo di Orion. mistergadget.tech Missione Artemis 2 NASA: conto alla rovescia e dettagli lancio - Focus.itÈ iniziato il countdown per Artemis II al Kennedy Space Center. Quattro astronauti si preparano a fare storia, spingendosi oltre l'orbita terrestre. Ecco il piano di volo, il meteo e i rischi. focus.it La NASA ha annunciato una conferenza stampa presso il Johnson Space Center di Houston, dedicata alla missione Artemis II, appena rientrata dalla sua storica orbita attorno alla Luna. I protagonisti dell’equipaggio — Reid Wiseman, Victor Glover, Christin - facebook.com facebook Gli astronauti della missione Artemis II tornano dalla Luna e sottolineano l’unità, la fede e il valore della vita Leggi tutto qui : x.com