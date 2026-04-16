L’Arsenal di Mikel Arteta si qualifica per la semifinale europea con una vittoria stretta, dopo una partita caratterizzata da momenti di tensione. Lo Sporting ha rischiato di passare in vantaggio colpendo un palo, ma alla fine i gunners sono riusciti a mantenere il risultato favorevole. La sfida si è conclusa con il minimo scarto, confermando la qualificazione della squadra inglese.

L’ Arsenal di Mikel Arteta si riprende un posto nell’aristocrazia europea, ma lo fa con il respiro affannato e i nervi tesi. Lo 0-0 maturato all’ Emirates Stadium contro uno Sporting Lisbona coraggioso basta ai Gunners per staccare il pass per la semifinale di Champions League, dove ad attenderli ci sarà l’ Atletico Madrid del “Cholo” Simeone. A decidere il quarto di finale è, a conti fatti, il guizzo di Kai Havertz nella gara d’andata a Lisbona: un 1-0 complessivo che pesa come un macigno e spegne il sogno storico dei portoghesi, mai così vicini a una semifinale mai raggiunta nella loro storia. La serata di Londra è stata tutto fuorché una passerella.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Arsenal, semifinale col brivido: lo Sporting trema sul palo, Arteta passa col minimo scarto

Arsenal-Crystal Palace 1-0: gol e highlights | Premier League

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Quelli della mia età ricordano che nell'Arsenal giocava un "punk" con la cresta rossa. Doveva essere l'esterno destro ma in realtà lo trovavi ovunque. Non era un attaccante ma se cadeva un pallone dentro l'area avversaria era sempre lì a metterlo in rete. Guar - facebook.com facebook

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