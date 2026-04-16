Arrivano gli americani e fanno spesa da Isa Yachts | venduto un esemplare di Unica 45M Steel

Un acquirente americano ha acquistato un'imbarcazione Unica 45M Steel da Isa Yachts, che ha annunciato la vendita del terzo esemplare di questo modello. La notizia conferma l'interesse internazionale verso questa imbarcazione, prodotta dall'azienda che ha sede ad Ancona. La conferma arriva attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui clienti o sulla cifra dell’affare.

ANCONA – Isa Yachts annuncia la vendita del terzo Unica 45M Steel a un cliente americano, confermando il forte apprezzamento del mercato internazionale per questo modello distintivo.Il superyacht dislocante, con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, è concepito per affrontare traversate.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: I rincari al mercato. Gli italiani fanno i conti con la spesa Leonardo Fabbri terzo nel World Indoor Tour, gli americani si fanno sentire a TorunLeonardo Fabbri ha concluso al terzo posto la gara di getto del peso che ha animato il Meeting di Torun, ultima tappa del World Indoor Tour (livello...