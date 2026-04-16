Arriva a teatro lo spettacolo Squilla il telefono | in scena Vincenzo De Lucia

SAN VITO DEI NORMANNI - Quando "squilla il telefono" nel mondo di Vincenzo De Lucia, non è solo un suono che interrompe il silenzio, ma l'inizio di un viaggio teatrale che mescola abilmente imitazioni, musica e comicità in un format dinamico e coinvolgente. Lo spettacolo andrà in scena il 18.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Vincenzo De Lucia al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi: speciale promozione per lo spettacoloBRINDISI - Il telefono è ormai il luogo in cui accadono le cose. Da questa intuizione prende forma Squilla il telefono, lo spettacolo che Vincenzo De Lucia porta in scena domenica 19 aprile alle 18. giornaledipuglia.com

Al Nuovo Teatro Verdi arriva Vincenzo De Lucia con “Squilla il telefono”! Domenica 19 aprile alle ore 18.30 va in scena uno spettacolo travolgente fatto di imitazioni, musica dal vivo, trasformismo e tanta interazione con il pubblico. Da Maria De Filippi a Mar - facebook.com facebook