Arrestato l’avvocato pusher in carcere a Torino i colleghi lo criticano | Non basta conoscere diritto e procedura

Un avvocato è stato arrestato mentre svolgeva attività di spaccio e si trova ora nel carcere di Torino. I colleghi dell’avvocato criticano la sua condotta, affermando che conoscere soltanto il diritto penale e la procedura penale non è sufficiente per operare in questo campo. La questione solleva interrogativi sulla preparazione richiesta per affrontare le sfide di settori legali complessi e delicati.

“La falla è qui: non si può pensare che sia sufficiente conoscere il diritto penale e la procedura penale per potersi occupare di questo settore del diritto”. Così, in un testo pubblicato all’edizione locale del Corriere della Sera del 16 aprile, l’avocato torinese Stefano Castrale – da poco in.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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