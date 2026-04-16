Arisa si esibisce in Spagna con il brano Canta Ancora

In Spagna, l'artista italiana ha eseguito il brano “Canta ancora” in spagnolo durante due eventi a Barcellona e Madrid. L'esibizione è avvenuta in occasione delle presentazioni del film “Il Ragazzo dai pantaloni rosa”, premiato con il Nastro d’argento. La cantante ha portato il brano, con cui ha ottenuto il riconoscimento, sul palco nelle due città spagnole.

Arisa incanta la Spagna presentando il brano “Canta ancora” in spagnolo per la presentazione a Barcellona e a Madrid del film “il Ragazzo dai pantaloni rosa”, con il brano con cui ha vinto il Nastro D’argento. La cantante pubblica venerdì il suo nuovo album “Foto mosse” a 5 anni dal suo precedente lavoro. Centrosinistra, Conte: “Primarie? Costruiamo programma condiviso, non partiamo da zero”. E Schlein annuisce New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arisa si esibisce in Spagna con il brano "Canta Ancora" Chiara si esibisce con Canta ancora di Arisa | The Voice Kids Italy Blind Auditions Notizie correlate Ivana Spagna torna con il remix dance di ‘Mamy Blue’. “Il mio primo brano, torno alle origini”Reggio Emilia, 20 marzo 2026 – Tra passato e presente con una ballata in versione ‘dance’. Wizz Air e la Spagna ancora insieme: il legame si rafforza a Roma con oltre 2,2 milioni di postiWizz Air, la seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, e l’Ente Spagnolo del Turismo hanno presentato oggi a Roma i piani di espansione... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Canzonissima, pagelle: Arisa è emozione pura (8), Michele Bravi si ribella (7), la 'rissa' FIaldini-Izzo (6); Come ubriacarsi fino a perdere la grazia al party di Arisa da Armani Privé: guida dettagliata, info utili e Foto Mosse; Canzonissima 2026, quarta puntata: Arisa vince con La Notte, Lamborghini arriva dall'ospedale, scintille in giuria | Sintesi e pagelle. Arisa si esibisce in Spagna con il brano Canta AncoraArisa incanta la Spagna presentando il brano Canta ancora in spagnolo per la presentazione a Barcellona e a Madrid del film il Ragazzo dai pantaloni rosa, con il brano con cui ha vinto il Nastro D ... lapresse.it Arisa incanta la Spagna presentando il brano "Canta ancora" in spagnolo per la presentazione a Barcellona e a Madrid del film “il Ragazzo dai pantaloni rosa” - facebook.com facebook SE VE EL AURORA è la versione spagnola di CANTA ANCORA, colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che verrà distribuito anche in Spagna esce il 17 aprile insieme al nuovo album di Arisa FOTO MOSSE #ilragazzodaipantaloniros x.com