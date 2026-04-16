Arendt | la filosofa del tutto può essere banale

Uno spettacolo combina teatro e musica per presentare la vita e le idee di alcuni tra i più noti filosofi della storia occidentale. La rappresentazione si propone di rendere accessibili le loro vicende e pensieri, offrendo al pubblico un modo diverso di avvicinarsi a queste figure. L’evento si svolge in un contesto che unisce elementi artistici e culturali, creando un percorso tra parole e musica.

Uno spettacolo dove teatro e musica ci restituiscono la vita e il pensiero di alcuni tra i massimi filosofi della storia occidentale. Genio, curiosità e retroscena raccontati in prima persona dal pensatore protagonista, che ci accompagna come in un viaggio nel flusso continuo delle proprie idee.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

HANNAH ARENDT - Umberto Galimberti Racconta

Notizie correlate

Mondiali 2026, l’Iran si ritira: l’Italia può essere ripescata? Cosa dice il regolamento FIFA e quale può essere lo scenario oraNico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro.

Trump: "L'Iran può essere eliminato in una notte e potrebbe essere domani. Per il salvataggio del pilota schierati 155 aerei"Gli iraniani sono «disposti a soffrire» per avere la libertà, «sarebbero disposti a subire» la distruzione delle loro infrastrutture «per la...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Donne e Filosofia - Hannah Arendt e la Vita Activa; Hannah Arendt di Rita Corsi: essere ed apparire coincidono?; Il perdono è l’unico potente antidoto al veleno del rancore.

Chi è Hannah Arendt? Da La banalità del male a Le origini del totalitarismoChi è Hannah Arendt? Alla filosofa del pluralismo – autrice di opere come La banalità del male e Le origini del totalitarismo – Google dedica oggi un bel doodle in occasione del 108esimo anno dalla ... nanopress.it

Doodle per Hannah Arendt, così Google omaggia la filosofa del pluralismoQuesta mattina la home page di Google celebra il 108esimo anno di Hannah Arendt, filosofa, storica e scrittrice tedesca che si batté per il pluralismo e la democrazia diretta, rivendicando il suo ... datamanager.it

In un’epoca di conformismo e burocrazia, la Arendt ci ricorda che ogni essere umano che viene al mondo è un nuovo inizio. La nostra esistenza non è una ripetizione del passato, ma la possibilità costante di agire e cambiare il corso della storia attraverso la p - facebook.com facebook