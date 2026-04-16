Arcumeggia il paese dipinto - visita guidata e presentazione del romanzo Hamelin

Sabato 18 aprile 2026 si terrà una giornata a Arcumeggia, noto paese della Valcuvia famoso per le sue opere pittoriche all’aperto. Durante l’evento sono previste visite guidate tra le case decorate e presentazioni di un nuovo romanzo intitolato “Hamelin”. L'iniziativa coinvolge appassionati di arte e letteratura, offrendo un’occasione per esplorare il borgo e scoprire le sue peculiarità culturali.