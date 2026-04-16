Arcumeggia il paese dipinto - visita guidata e presentazione del romanzo Hamelin
Sabato 18 aprile 2026 si terrà una giornata a Arcumeggia, noto paese della Valcuvia famoso per le sue opere pittoriche all’aperto. Durante l’evento sono previste visite guidate tra le case decorate e presentazioni di un nuovo romanzo intitolato “Hamelin”. L'iniziativa coinvolge appassionati di arte e letteratura, offrendo un’occasione per esplorare il borgo e scoprire le sue peculiarità culturali.
Sabato 18 aprile 2026 vi aspettiamo ad Arcumeggia, il celebre paese dipinto della Valcuvia, per una giornata tra arte, passeggiate e letteratura.L’iniziativa prevede una visita guidata tra i murales e gli angoli più suggestivi del borgo, seguita nel pomeriggio dalla presentazione del romanzo.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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