Approva la variazione di bilancio per la riqualificazione di Ognina e San Giovanni Li Cuti

Il consiglio comunale di Catania ha approvato martedì due variazioni di bilancio, destinate alla riqualificazione di zone come Ognina e San Giovanni Li Cuti. Durante la stessa seduta, è stato approvato anche un piano volto a ridurre l’inquinamento acustico in città. La decisione riguarda specifici investimenti e interventi mirati per migliorare l’ambiente urbano e la qualità della vita dei residenti.

Il consiglio comunale di Catania ha dato il via libera nella seduta di martedì a due variazioni di bilancio e al piano per la riduzione dell’inquinamento acustico in città. L’aula, presieduta da Sebastiano Anastasi, si è espressa con 25 favorevoli e tre astenuti sulla modifica al bilancio di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Il consiglio comunale approva la variazione al bilancio di previsione ed altre delibereIl Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, si è riunito nella seduta di ieri sera dopo la sospensione dei lavori avvenuta... Catania, il disastro a San Giovanni Li Cuti dopo il ciclone Harry. ll ristoratore: “È tutto distrutto”Dopo l’ondata di maltempo e il passaggio del ciclone Harry che nei giorni scorsi ha investito la costiera jonica, in Sicilia e in particolare a... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mandas: stanziamenti per opere pubbliche e servizi essenziali - L'Unione Sarda.it; Il Centro sportivo avrà un campo da calcio in erba sintetica; Siena, bollettino della viabilità. Forza Italia Villa San Giovanni: "5 milioni per Cannitello grazie a Cannizzaro, fatti e non passerelle" - facebook.com facebook Sebastiano del Piombo 1485 1547 Pala di San Giovanni Crisostomo x.com