Da oggi, gli utenti di Apple Watch con dispositivi bloccati potranno rivolgersi direttamente ai negozi per la riparazione, evitando le consegne a distanza e le lunghe tempistiche di attesa. Questa novità permette di ricevere assistenza in modo più rapido e immediato, senza dover spedire il prodotto a centri specializzati. La possibilità di intervento diretto in negozio si applica anche ai dispositivi ancora coperti da garanzia.

Gli utenti Apple Watch che si ritrovano con il dispositivo bloccato non dovranno più affrontare le lunghe attese legate alla spedizione del prodotto verso centri specializzati. A partire dalla fine di questo mese, i negozi Apple e i punti vendita autorizzati potranno gestire direttamente il ripristino del software tramite l’introduzione di un dock specifico collegato ai computer Mac. Fino ad oggi, la gestione dei guasti software ha presentato ostacoli tecnici significativi possiede i modelli più recenti. Sebbene le prime versioni dell’Apple Watch includessero una porta diagnostica per permettere agli Apple Store di intervenire sul sistema, questa caratteristica hardware è stata rimossa con l’arrivo della serie 7.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple Watch bloccato: addio attese, la riparazione arriva in negozio

Apple Watch : How to Fix If Not Charging

Notizie correlate

Apple presenta la collezione di accessori primavera 2026 colorata per iphone e apple watchla presentazione primavera 2026 di Apple introduce una gamma rinnovata di accessori per iPhone e Apple Watch, caratterizzata da tonalità vivaci e...

WatchOS 26.2.1: ricerca di precisione AirTag 2 arriva finalmente su Apple WatchApple rilascia l'atteso aggiornamento che trasforma il tuo polso in un radar: ecco come la tecnologia UWB di seconda generazione elimina la necessità...