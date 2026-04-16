Il 16 aprile 1972, il razzo Saturn V partì dal complesso di lancio di Cape Canaveral, segnando l'inizio della missione Apollo 16. Quella giornata segnò un passo importante nella storia delle esplorazioni spaziali, con gli astronauti che si preparavano a esplorare i monti lunari e raccogliere dati scientifici ancora oggi studiati. La missione rimane un momento cruciale nelle attività di esplorazione della Luna condotte dagli Stati Uniti.

Esattamente 54 anni fa, il 16 aprile 1972, il razzo Saturn V decollò dal complesso di lancio di Cape Canaveral per dare inizio alla missione Apollo 16. L’obiettivo della NASA era portare per la quinta volta degli esseri umani sulla superficie lunare, con una missione specifica guidata dagli astronauti John Young, Charles Duke e Thomas Mattingly. Geologia d’alta quota: la sfida dell’altopiano di Descartes. A differenza delle precedenti fasi del programma spaziale, che avevano privilegiato zone dalla morfologia pianeggiante per facilitare l’atterraggio, l’Apollo 16 ha spostato il baricentro della ricerca scientifica verso territori montuosi. Il operativo si è concentrato sull’altopiano di Descartes, un’area che fino a quel momento non era mai stata visitata da personale umano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apollo 16: la sfida tra i monti lunari che cambiò la scienza

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