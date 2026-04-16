Annibale Carta ucciso a Foggia si cercano le impronte del killer L'avvocato della famiglia | Non avevano nemici

A Foggia, un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il cane in un quartiere considerato tra i più tranquilli della città. Le forze dell'ordine stanno cercando di trovare le impronte del sospetto sul luogo del delitto. L’avvocato della famiglia ha dichiarato che l’uomo non aveva nemici e che l’omicidio si è verificato in una zona popolare ma generalmente tranquilla. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

A Fanpage.it parla l'avvocato della famiglia di Annibale Carta, freddato a colpi di pistola a Foggia mentre era uscito con il cane: "L'omicidio è avvenuto in un quartiere popolare, ma uno dei più tranquilli di Foggia. Annibale Carta e la famiglia non avevano problemi e nemici".🔗 Leggi su Fanpage.it Agguato mafioso a Foggia. Ucciso il nipote del boss Rocco Moretti Notizie correlate Esce con il cane a Foggia, Annibale “Dino” Carta viene ucciso a colpi di pistola in strada: si indagaAnnibale Carta, personal trainer 42enne, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione nella serata del 13 aprile mentre portava a spasso il cane. Annibale ‘Dino’ Carta ucciso in strada a Foggia: l’audio della telecamera che ha registrato l’omicidioIl momento dell'omicidio di Annibale ‘Dino’ Carta, il 42enne personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola lunedì sera a Foggia è stato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Chi era Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a Foggia con quattro colpi di arma da fuoco alle spalle; Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre porta a spasso il cane; Omicidio personal trainer, ucciso con un colpo alla schiena. Killer fuggito in bici; Omicidio di Annibale Carta, l’audio choc del delitto di Foggia: Ma che fai? Mi spari?. Annibale Carta ucciso a Foggia, si cercano le impronte del killer. L’avvocato della famiglia: Non avevano nemiciA Fanpage.it parla l'avvocato della famiglia di Annibale Carta, freddato a colpi di pistola a Foggia mentre era uscito con il cane: L'omicidio è ... fanpage.it Annibale Dino Carta, il personal trainer ucciso a colpi di pistola: l'agguato mentre porta a spasso il caneAlmeno quattro i colpi esplosi, che non gli hanno lasciato scampo. Sul selciato trovati alcuni bossoli. L'uomo, sposato e padre di due bimbe, era incensurato ... today.it Il momento dell’omicidio di Annibale ‘Dino’ Carta, il 42enne personal trainer incensurato ucciso a colpi di pistola lunedì sera a Foggia è stato registrato da una telecamera di sorveglianza il cui audio è stato è stato trasmesso a Ore 14 su Raidue. “Che fai, mi sp - facebook.com facebook Esce per portare fuori il cane, Annibale Carta ucciso sotto casa a colpi d'arma da fuoco: l'omicidio del personal trainer. Aveva 42 anni, una moglie e due figlie piccole. Era incensurato. Comunità sconvolta x.com