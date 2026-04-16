Andreeva vuole guidare la Porsche in campo a Stoccarda ma non ha la patente | Ci sarà la polizia

Mirra Andreeva, appena tornata alla vittoria contro Ostapenko, si prepara a partecipare al torneo di Stoccarda con l’obiettivo di conquistare il titolo e il premio finale. Tuttavia, la giovane tennista ha annunciato di voler guidare una Porsche in occasione dell’evento, anche se non possiede la patente di guida. Ha aggiunto che, in quella circostanza, sarà presente anche la polizia.