Andreeva vuole guidare la Porsche in campo a Stoccarda ma non ha la patente | Ci sarà la polizia
Mirra Andreeva, appena tornata alla vittoria contro Ostapenko, si prepara a partecipare al torneo di Stoccarda con l’obiettivo di conquistare il titolo e il premio finale. Tuttavia, la giovane tennista ha annunciato di voler guidare una Porsche in occasione dell’evento, anche se non possiede la patente di guida. Ha aggiunto che, in quella circostanza, sarà presente anche la polizia.
Dopo aver battuto Ostapenko, la numero 9 al mondo Mirra Andreeva punta al titolo a Stoccarda e all'iconico premio finale. Il fuoriprogramma nell'intervista: la russa vuole guidare la Porsche in campo pur non avendo ancora la patente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Mare Fuori 6, la conferenza stampa: “FdI vuole punire la serie? Non scriviamo pensando alla politica. Artem ci sarà”La conferenza stampa di presentazione di Mare Fuori 6 con Carmine Recano, Vincenzo Ferrera, il produttore Roberto Sessa e il regista Beniamino Catena.
Guida in retromarcia e la polizia gli ritira la patente in Florida: “È rotta, sto andando a ripararla”Un uomo in Florida è stato arrestato dopo essere stato ripreso mentre guidava in retromarcia su una strada trafficata.