Anatomage consegna l’Anatomage Theater nel Regno Unito grazie alla prima installazione presso la Manchester Metropolitan University

L'azienda ha installato per la prima volta nel Regno Unito il suo sistema Anatomage Theater presso l'Università di Manchester Metropolitan. La consegna è avvenuta il 16 aprile 2026, portando la tecnologia all’interno delle strutture universitarie. La collaborazione tra l’azienda e l’istituzione educativa segna un passo importante per l’uso di strumenti digitali avanzati nel settore accademico. La nuova installazione mira a migliorare le attività didattiche e di ricerca legate all’anatomia umana.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SANTA CLARA, California, 16 aprile 2026 PRNewswire – Anatomage Inc., leader nelle tecnologie avanzate per l’educazione, ha annunciato la prima installazione nel Regno Unito dell’Anatomage Theater presso la Manchester Metropolitan University, introducendo un nuovo standard per la formazione in ambito medico e scientifico. Questa esperienza immersiva, basata su un sistema di display LED ad alta risoluzione, consente agli studenti di esplorare scenari clinici reali e ambienti scientifici dinamici su una scala senza precedenti. L’installazione rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione dell’apprendimento basato sulla tecnologia per le nuove generazioni di studenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Anatomage consegna l’Anatomage Theater nel Regno Unito grazie alla prima installazione presso la Manchester Metropolitan University Notizie correlate Regno Unito, re Carlo e la regina Camilla alla prima del documentario sul sovranoMercoledì sera, re Carlo e la regina Camilla hanno partecipato alla prima del documentario su re Carlo al Castello di Windsor. Regno Unito, sconfitta per Starmer all’elezione di Manchester: ora il premier rischia la poltronaIl castello di carte di Sir Keir Starmer sta scricchiolando pericolosamente sotto il peso di una sconfitta che ha il sapore del disastro politico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Uno spray nasale ferma l’invecchiamento del cervello, lo studio; Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di Siena; Dà fuoco a un gatto e lo cucina, orrore a La Spezia. Anatomage consegna l'Anatomage Theater nel Regno Unito grazie alla prima installazione presso la Manchester Metropolitan UniversitySANTA CLARA, California, 16 aprile 2026 /PRNewswire/ – Anatomage Inc., leader nelle tecnologie avanzate per l'educazione, ha annunciato la prima installazione nel Regno Unito dell'Anatomage Theater pr ... adnkronos.com