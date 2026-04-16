Amianto nel liceo di Broni ancora niente ritorno in classe per gli studenti | chieste nuove verifiche

Gli studenti del liceo di Broni non sono ancora tornati in aula a causa di una richiesta di verifiche aggiuntive. Ats Pavia, dopo aver analizzato i risultati, ha evidenziato che i livelli di amianto presenti sono entro i limiti di legge, ma ha deciso di richiedere una mappatura più dettagliata dell’edificio prima di autorizzare il ritorno in classe. La scuola rimane quindi chiusa fino a ulteriori accertamenti.

Niente rientro a scuola per i liceali del Golgi di Broni: Ats Pavia, pur rilevando livelli di amianto nei limiti di legge, chiede prima una mappatura completa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Amianto, resta chiusa la scuola di Broni: 500 studenti ancora in Dad Il liceo Golgi di Broni chiude per tracce di amianto: “Polveri anche vicino alle aule, forse studenti esposti”Il liceo Golgi di Broni (Pavia) è stato chiuso per precauzione prima di Pasqua per tracce di amianto trovate nel cantiere di ristrutturazione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un liceo nel Pavese è chiuso da settimane per amianto: cosa rischiano gli studenti; Liceo Golgi chiuso per amianto: Tracce anche al piano terra e vicino le aule; Amianto in un liceo di Broni, l'alunna che ha dato l'allarme: Papà, qui stanno trapanando, chiama qualcuno; Broni, amianto vicino alle aule e al piano terra del liceo scientifico: chiusa la scuola, ma non si esclude l'esposizione degli studenti alle polveri. Amianto nel liceo di Broni, ancora niente ritorno in classe per gli studenti: chieste nuove verificheNiente rientro a scuola per i liceali del Golgi di Broni: Ats Pavia, pur rilevando livelli di amianto nei limiti di legge, chiede prima una mappatura completa ... fanpage.it Amianto in un liceo di Broni, l’alunna che ha dato l’allarme: Papà, qui stanno trapanando, chiama qualcunoNel 1919 a Broni, cittadina agricola dell'Oltrepò pavese, apre la Fibronit, azienda di 140mila metri quadrati che in poco tempo si impone sul mercato nella produzione di cemento-amianto ed è inferiore ... fanpage.it Giocattoli tossici a Crotone: amianto e sostanze cancerogene - Il Crotonese - facebook.com facebook #Salute. Gli Ambulatori che assistono gli ex esposti ad #amianto al centro della nuova #puntata di ‘Senza Ricetta’, disponibile su #LepidaTV. La #notizia regioneer.it/senzaricetta14 x.com