Amianto nel liceo di Broni ancora niente ritorno in classe per gli studenti | chieste nuove verifiche

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del liceo di Broni non sono ancora tornati in aula a causa di una richiesta di verifiche aggiuntive. Ats Pavia, dopo aver analizzato i risultati, ha evidenziato che i livelli di amianto presenti sono entro i limiti di legge, ma ha deciso di richiedere una mappatura più dettagliata dell’edificio prima di autorizzare il ritorno in classe. La scuola rimane quindi chiusa fino a ulteriori accertamenti.

Niente rientro a scuola per i liceali del Golgi di Broni: Ats Pavia, pur rilevando livelli di amianto nei limiti di legge, chiede prima una mappatura completa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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