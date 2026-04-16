Amancio Ortega il proprietario di Zara è l'uomo con più immobili al mondo | sono più di 200

Amancio Ortega, noto per essere il fondatore di Zara, detiene la più ampia collezione di immobili al mondo, con oltre 200 edifici distribuiti in 13 paesi diversi. Attualmente si trova al decimo posto nella classifica delle persone più ricche, con un patrimonio netto di circa 125,45 miliardi di euro. La sua presenza nel settore immobiliare e nel mondo della finanza è ampiamente documentata e oggetto di attenzione.

Amancio Ortega abbatte ogni record anche nell'ambito immobiliare: possiede oltre 200 edifici in 13 paesi diversi ed è inoltre il decimo uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto di 125,45 miliardi di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Amancio Ortega, il fondatore di Zara, è l’uomo che possiede più case al mondo: 200 immobili in 13 Paesi [Cds]. x.com