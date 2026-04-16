Altro che gratis | il Pd denuncia i costi della nomina del sottosegretario Figliolia

Il Partito Democratico in Consiglio regionale ha criticato i costi associati alla nomina del nuovo sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale. A poche ore dall’annuncio ufficiale da parte del presidente della regione, gli esponenti del partito hanno diffuso alcune precisazioni sugli atti relativi alla nomina. La decisione di assegnare la carica all’avvocato Ettore Figliolia ha suscitato reazioni da parte del PD, che ha evidenziato aspetti legati ai costi sostenuti per questa nomina.

Gli esponenti del Partito democratico in Consiglio regionale, a poche ore dall’ufficializzazione da parte del presidente Roberto Occhiuto della nomina dell’avvocato Ettore Figliolia a sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, intervengono con alcune precisazioni sugli atti relativi.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Nuova nomina in giunta, Occhiuto affida ad Ettore Figliolia l’incarico di sottosegretario alla presidenzaIl presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato il decreto di nomina che affida all’avvocato Ettore Figliolia l’incarico di... Dimissioni del sindaco Napoli, Barbara Figliolia: "Assicuro che il mio impegno continuerà"La promessa di Figliolia: "È mia intenzione lasciare un percorso chiaro, fondato su ascolto, collaborazione e responsabilità istituzionale" Care... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nomina Sottosegretari, il PD attacca: Altro che gratis, costa 111mila euro l’anno; Senza imbarazzo: gli assorbenti sono gratis in 16 scuole; Servizi per l’infanzia: se sono gratis meglio preoccuparsi; Il nuovo Chupa Chups è al gusto di polpetta svedese: ecco dove puoi assaggiarlo, gratis. Altro che gratis: la pirateria costa 1.200 euro a persona e oltre 2 miliardi di perditeSecondo il rapporto Il prezzo nascosto della pirateria dell’I-Com, Istituto per la Competitività, la fruizione illegale dei contenuti coinvolge il 40% degli ... repubblica.it Altro che Netflix: a Roma si va a teatro (gratis) e si torna a guardarsi negli occhiPuò un biglietto gratuito cambiare il modo in cui viviamo la città? A Roma, sì. Con Spettatori in Movimento – Alla scoperta dei teatri della città, fino al 14 dicembre puoi andare a teatro gratis in ... greenme.it Uno ha negato di aver sfiorato la vittima, l’altro ha presentato una ricostruzione alternativa dei fatti. Accusati dell'omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso davanti al figlio 11enne a calci e pugni da un gruppo di giovani a Massa, Alexandru Miron, 23 a - facebook.com facebook L’operazione condotta oggi a Roma è un altro colpo importante contro la criminalità organizzata. L’arresto di tredici persone coinvolte in gravi reati, tra cui un noto esponente della criminalità romana, conferma che lo Stato c’è e che non intende arretrare. È qu x.com