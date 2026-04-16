Almanacco | Giovedì 16 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 16 aprile è il 106º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 107º negli anni bisestili, e manca ancora molto alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano i compleanni di alcune figure note. Inoltre, si celebra un santo e si recita un proverbio del giorno. È un giorno che si inserisce nel ritmo quotidiano, segnato da ricorrenze e tradizioni.

Il 16 aprile è il 106º giorno del calendario gregoriano (il 107º negli anni bisestili). Mancano 259 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Benedetto Giuseppe Labre, pellegrino.Proverbio di AprileAprile, dolce dormireISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1856 - A Parigi.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Giovedì 2 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Almanacco | Giovedì 16 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Giovedì 16 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Giovedì 16 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT GIOVEDI’ 16 APRILE 2026. 102 ANNI FA FONDATA LA METRO GOLDWYN MAYER. Almanacco | Giovedì 16 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoSanto del giorno : San Benedetto Giuseppe Labre, pellegrino. 1856 - A Parigi, al termine della guerra di Crimea, si svolge la conferenza di pace fra la Russia e Regno Unito, Francia, Regno di Sardegna ... pisatoday.it Almanacco del 16 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi ... arezzonotizie.it Un breve video degli interventi che hanno caratterizzato la presentazione del Nuovo Almanacco BiodiverSO. Grazie a tutti/e per la partecipazione e per l'attenzione. #BiodiverSO #almanacco - facebook.com facebook