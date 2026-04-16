Oggi, martedì 31 marzo 2026, si presenta con il classico aggiornamento giornaliero. La giornata inizia con le notizie principali, tra cui sviluppi in ambito legale e decisioni ufficiali prese nelle ultime ore. In questa data si registrano anche eventi e annunci di vario genere, che caratterizzano l’attualità quotidiana. Di seguito, un riepilogo dei fatti più rilevanti del giorno.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Donnino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molto intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Almanacco del 16-04-2026

L'Almanacco del 16 aprile 2026

Notizie correlate

Almanacco del 04-04-2026almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di...

Traffico Roma del 04-04-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est per un incidente chiusura tra...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Giovedì 16 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco del 16 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 16 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Accadde oggi, l’almanacco musicale del 16 aprile.

Almanacco del 16 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoDai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi ... arezzonotizie.it

Almanacco | Giovedì 16 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoSanto del giorno : San Benedetto Giuseppe Labre, pellegrino. 1856 - A Parigi, al termine della guerra di Crimea, si svolge la conferenza di pace fra la Russia e Regno Unito, Francia, Regno di Sardegna ... pisatoday.it

#BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 16 Aprile - facebook.com facebook