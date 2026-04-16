Alluvione Crostolo | test sul campo per i comuni delle Colline Matildiche

Nella giornata di oggi, i comuni dell’Unione Colline Matildiche hanno partecipato a un’esercitazione di protezione civile che ha simulato un’alluvione causata dall’esondazione del fiume Crostolo. L’attività ha coinvolto le squadre di soccorso e le autorità locali, con l’obiettivo di verificare le procedure di emergenza e la coordinazione tra i diversi servizi in caso di eventi meteorologici estremi. La simulazione si è svolta nel territorio di Albinea.

Un’esercitazione di protezione civile ha messo alla prova la capacità di risposta dei comuni dell’Unione Colline Matildiche, simulando un’emergenza meteorologica con esondazione del fiume Crostolo ad Albinea. L’attività, svoltasi ieri, ha coinvolto le amministrazioni di Albinea, Vezzano sul Crostolo e Quattro Castella in uno scenario di allerta arancione caratterizzato da piogge intense, venti forti e alberi caduti. La gestione operativa tra formazione teorica e simulazione sul campo. Il programma della giornata si è strutturato su due fasi distinte, progettate per testare sia la preparazione tecnica che la prontezza operativa dei soccorritori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alluvione Crostolo: test sul campo per i comuni delle Colline Matildiche Notizie correlate Incendio a Vezzano sul Crostolo, rogo alla Chemco: “Allarme chimico, non aprite le finestre”Una colonna di fumo denso e scuro si è alzata improvvisamente verso il cielo, visibile da chilometri di distanza, trasformando un pomeriggio... Il campione Alessandro Lupino sceglie le colline di Terricciola per i test DucatiTerricciola, 11 marzo 2026 - Il rombo dei motori Ducati risuona tra i vigneti e i percorsi della Valdera, confermando Terricciola come una meta...