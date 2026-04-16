Allerta Listeria | Lidl ritira il salmone Deluxe con pistacchio

Un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio, venduto nei punti vendita Lidl, è stato ritirato dal commercio. La decisione è stata presa a seguito di un sospetto rischio microbiologico legato alla presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è stato immediatamente rimosso dagli scaffali per evitare eventuali rischi per i consumatori. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui tempi di disponibilità del prodotto ripristinato.

Un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio, venduto nei punti vendita Lidl, è stato ritirato dal commercio a causa del sospetto rischio microbiologico legato alla Listeria monocytogenes. La segnalazione, emessa dalla catena tedesca il 13 aprile 2026, ha attivato le procedure di sicurezza del Ministero della Salute per proteggere i consumatori. Il prodotto specifico oggetto dell’allerta riguarda la linea Deluxe, con confezioni da 100 grammi. I dettagli tecnici per l’identificazione sono precisi: si tratta del lotto di produzione LC22606501, con una data di scadenza fissata al 21042026. La produzione è riconducibile alla Compagnia del Mare Srl, con sede operativa in via per Cassano Magnago, 120, a Busto Arsizio, in provincia di Varese, identificata dal marchio IT674UE.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta Listeria: Lidl ritira il salmone Deluxe con pistacchio Notizie correlate Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteIl richiamo dai supermercati del salmone affumicato è stato disposto dalla stesso produttore a causa di una possibile presenza di Listeria... Leggi anche: Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lidl, richiamato salmone affumicato con pistacchio: rischio Listeria; Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della Salute; Rischio Listeria nel salmone: scatta il richiamo precauzionale nei supermercati Lidl; Richiamo di salmone affumicato dai supermercati Lidl per possibile presenza di Listeria, coinvolto un lotto. Lidl, richiamato salmone affumicato con pistacchio: rischio ListeriaRichiamato un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl per la possibile presenza di Listeria monocytogenes ... ilfattoalimentare.it Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria: l’avviso del Ministero della SaluteIl richiamo dai supermercati del salmone affumicato è stato disposto dalla stesso produttore a causa di una possibile presenza di Listeria Monocytogenes ... fanpage.it SALUTE Rischio Listeria nel salame nostrano: scatta l’allerta, cosa devi controllare subito per evitare pericoli - facebook.com facebook