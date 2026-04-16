Alla Teatro La Fenice la cerimonia nazionale per le eccellenze italiane dell' innovazione sostenibile

Alla Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia si è svolta una cerimonia dedicata alle eccellenze italiane nel settore dell'innovazione sostenibile. L'evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere. Durante l'iniziativa sono stati consegnati i riconoscimenti nazionali alle aziende che si sono distinte nel campo dell'innovazione sostenibile. La cerimonia ha attirato numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale.

La Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia ha ospitato la cerimonia di assegnazione del più importante riconoscimento nazionale alle eccellenze italiane dell’innovazione sostenibile, organizzato dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e da Unioncamere.La XIII edizione ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Le persone e la terra al centro dell’innovazione sostenibile di ProgeoC’È CHI PARLA di innovazione guardando ai software e chi, come Progeo, la costruisce partendo dalle persone e dalla terra. Lorenzo Cagnoni Award 2026: premiate le eccellenze dell’innovazione per il settore Horeca alla Beer&Food Attraction di Rimini«Il Lorenzo Cagnoni Award rappresenta un momento fondamentale per valorizzare le realtà che stanno guidando la trasformazione digitale e sostenibile... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Fenice per la Città: al via la vendita dei biglietti; Teatro La Fenice, biglietti scontati per i residenti nella città metropolitana di Venezia; Venezia, il Teatro La Fenice: Michael Hofstetter dirige il concerto di Pasqua; Il Venerdì Santo in musica del Teatro La Fenice. Teatro La Fenice, è muro contro muro tra direzione e sindacatiLe richieste dei rappresentanti dei lavoratori del Teatro di Venezia sono state respinte finché resterà in atto lo stato di agitazione legato alla nomina di ... repubblica.it Premio Peggy Finzi: riconoscimento alla carriera per il contralto Sara Mingardo al Teatro La FeniceMartedì 21 aprile, il Premio Peggy Finzi sarà assegnato a Sara Mingardo al Teatro La Fenice: evento imperdibile per gli amanti della musica. lavocedivenezia.it "Ci vediamo alla radio" arriva a Cormons! Il 24 Aprile sarò sul palco del Teatro Comunale per una nuova tappa del mio nuovo tour teatrale in questo viaggio fatto di voci, emozioni e storie indimenticabili. Uno spettacolo che celebra i grandi cronisti dello sport - facebook.com facebook Teatro alla Scala (@teatroallascala) / Posts / X x.com