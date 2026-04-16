Alicia morta a 12 anni schiacciata da un albero Bisceglie si ferma per i funerali

A Bisceglie, i funerali di Alicia Amoruso, una bambina di 12 anni, si svolgeranno venerdì 17 aprile alle 16. La ragazza è deceduta il 13 aprile dopo essere stata investita da un albero caduto durante il maltempo. La comunità si fermerà per rendere omaggio alla giovane vittima e alla famiglia. La cerimonia si terrà nel pomeriggio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si terranno nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, alle ore 16, i funerali di Alicia Amoruso, la dodicenne morta a Bisceglie dopo essere stata travolta da un albero caduto durante il maltempo lo scorso 13 aprile.Per l’occasione, il Comune ha proclamato il lutto cittadino, invitando l’intera.🔗 Leggi su Baritoday.it

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A Bisceglie 5 indagati per la morte di Alicia Amoruso, schiacciata da un pino a 12 anni x.com