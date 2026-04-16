Aldous Omega 3 Premium | Cosa sapere prima dell’acquisto

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Perché la forma trigliceridi di Aldous cambia il gioco nell’assorbimento. Quando si valuta un integratore di acidi grassi essenziali, la qualità della formulazione non dipende solo dalla quantità totale di principio attivo, ma soprattutto dalla struttura molecolare in cui esso è presentato. Nel caso dell’Aldous Omega 3 Premium, la scelta ricade sulla forma dei trigliceridi (TG). Per comprendere l’importanza di questa specifica tecnica, è necessario fare una distinzione di categoria tra i diversi tipi di oli disponibili sul mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

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