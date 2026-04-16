Albori Grand Cru | Olio da 200 piante solo 1.500 bottiglie

Una produzione limitata di olio extravergine di oliva è stata realizzata da un agricoltore che ha coltivato circa 200 piante. Sono state imbottigliate solo 1.500 confezioni, tutte destinate alla vendita. La produzione è stata documentata e comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle tecniche di estrazione o sulla provenienza delle piante. La notizia include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione nel testo.

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