Albenga | il ricavato di Giorgio Conte aiuta 7 realtà fragili

A Albenga, i fondi provenienti dal Premio Fionda di Legno 2026 sono stati destinati a sostenere sette realtà fragili del territorio. La somma raccolta viene distribuita per aiutare associazioni e iniziative che operano in ambiti sociali e assistenziali. La gestione dei proventi si concentra su progetti concreti, senza coinvolgimenti di nomi pubblici o enti specifici.

A Albenga, la solidarietà si trasforma in un meccanismo di sostegno capillare grazie alla gestione dei proventi legati al Premio Fionda di Legno 2026. I Fieui di caruggi hanno stabilito che le donazioni raccolte durante il recente Concertissimo di Giorgio Conte saranno destinate a sette realtà locali specializzate nel supporto alle fragilità, anticipando così la distribuzione ufficiale prevista per sabato 2 maggio. La strategia della solidarietà diffusa tra i vicoli di Albenga. L’iniziativa organizzata dai Fieui di caruggi introduce una novità strutturale rispetto alla tradizione del premio: non attendere la conclusione formale della cerimonia della Fionda per generare impatto, ma utilizzare immediatamente il flusso di offerte derivante dall’evento musicale di Giorgio Conte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga: il ricavato di Giorgio Conte aiuta 7 realtà fragili Notizie correlate Niguarda: 20 posti letto per pazienti fragili, nuova realtà sanitariaIl nuovo presidio sanitario al Niguarda di Milano è diventato realtà, offrendo 20 posti letto per pazienti fragili che non necessitano di cure... "Curare se stessi attraverso la cura delle piante", l'orto terapeutico aiuta 10 fragili al reinserimento socialeAttualmente l’associazione accompagna dieci persone in un percorso di sviluppo di abilità sociali e conoscenze agronomiche di base, in affiancamento... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Fionda di Legno 2026, il ricavato del Concertissimo di Giorgio Conte devoluto a sette associazioni del territorio; A Paolo Ruffini il Premio Fionda di Legno 2026. Eugenio Finardi ospite musicale della cerimonia di premiazione. Giorgio Conte: A 84 anni vado in tournée da solo, riparto da me e dal jazzLa voce è calda e avvolgente. Sembra un bosco. E sa di jazz. Un bosco di jazz. Esce dalle labbra, ma prima passa per le caverne del corpo, stomaco polmoni intestino cuore. E canta. E conta. Anzi, ... torino.repubblica.it