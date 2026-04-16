Al Filodrammatici di Milano per il Festival Iperurani con le offerte di ShopToday
Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio si svolge al Teatro Filodrammatici di Milano la tredicesima edizione del Festival LGBTQIA+ Lecite Visioni, promosso dal teatro stesso. Durante l’evento vengono proposte diverse iniziative legate alla comunità LGBTQIA+. Parallelamente, è possibile usufruire delle offerte di ShopToday, che si tengono in concomitanza con il festival.
Da mercoledì 6 a domenica 10 maggio torna il consueto appuntamento con Lecite Visioni, il Festival LGBTQIA+ prodotto dal Teatro Filodrammatici, giunto quest’anno alla sua XIII edizione. Cinque giorni, con la direzione artistica di Michele Di Giacomo, per un programma ricco di spettacoli di prosa.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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