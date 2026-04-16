L’ASD Airam di Caltanissetta ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale del campionato Under 13 dopo aver battuto il Gela nell’ultima partita del girone. La squadra ha ottenuto così il pass per la fase successiva del torneo, chiudendo la fase a gironi con questa vittoria. La sfida si è conclusa con un risultato che ha permesso all’Under 13 di avanzare nel torneo.

L’ASD Airam di Caltanissetta ha ufficialmente ottenuto il pass per gli ottavi di finale del campionato Under 13, sancendo la propria qualificazione grazie a un successo decisivo nell’ultima sfida del girone. I giovani cestisti nisseni hanno superato l’Ideal Gela con un netto punteggio di 55 a 19, consolidando un percorso stagionale caratterizzato da una costante evoluzione tecnica e mentale. Carattere e gestione della competizione. Nonostante la vittoria sia stata ottenuta con un distacco considerevole, l’andamento sul campo ha mostrato sfumature diverse rispetto alle precedenti sfide tra le due formazioni. L’Airam ha affrontato un confronto in cui la squadra avversaria, l’Ideal Gela, si presentava con un organico modificato e privo di alcuni elementi, fattore che ha contribuito al risultato finale di 55 a 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Airam Caltanissetta travolge il Gela: l’Under 13 vola agli ottavi

Notizie correlate

Fonseca travolge Paul: Sinner in agguato agli ottaviIl terzo turno del BNP Paribas Open di Indian Wells ha la conferma di Joao Fonseca come nuovo protagonista, capace di eliminare il padrone di casa...

La Roma strappa un punto di platino ad Atene e vola agli ottavi di Europa League. Bologna agli spareggiSerata agrodolce per il calcio italiano in occasione dell’ottava e ultima giornata della League Phase (fase campionato) dell’Europa League 2025-2026.