Aggredito da un paio di compaesani | cinquantenne massacrato con una sega e un bastone

Un uomo di cinquant'anni è stato aggredito da due persone del suo paese e trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. L’uomo presenta ferite da taglio e traumi di varia natura a seguito dell’aggressione. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze e indagando sulla vicenda.

Cinquantenne al pronto soccorso, quello dell'ospedale San Giovanni di Dio, per gravi ferite d'arma da taglio e traumi vari. L'uomo, un empedoclino, è stato aggredito, a suo dire, da un paio di compaesani. È accaduto ieri a Porto Empedocle e non è ben chiaro cosa vi sia dietro l'aggressione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Paura per un 39enne in piazza San Rocco a Como, aggredito con un bastone durante una rapina: l'interventoUna denuncia per tentata rapina, questoil bilancio dell’intervento della Polizia di Stato di Como, dove un cittadino somalo di 30 anni è stato... Aggredito con spranghe e bastone: Nello Malinconico in rianimazioneTempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Squadra Mobile di Avellino stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza per... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Massa, aggredito da un gruppo di giovani, muore davanti al figlio di undici anni; Massa, picchiato da un gruppo di giovani, muore davanti alla compagna e al figlio di 11 anni: aveva chiesto di non gettare bottiglie contro la vetrina. Fermati tre giovani; Omicidio a San Bernardino: vittima un ventenne; Aggressione con le forbici, la 12enne sospesa da scuola. Tragedia a Massa: aggredito, batte la testa e muore davanti al figlio di 11 anniTragedia a Massa dove un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone, davanti al figlio 11enne. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta a terra duran ... tg.la7.it Nola, aggredito dal suocero con un paio di forbici: 58enne arrestato per tentato omicidioNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne nolano, con precedenti di polizia, per tentato omicidio. In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante il ... ilmattino.it Nella casa circondariale di Taranto un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto con problemi psichiatrici durante un controllo sui pacchi destinati ai reclusi - facebook.com facebook #Soresina Don Andrea aggredito da un gruppo di ragazzi all’oratorio, stretta sul campo da calcio x.com