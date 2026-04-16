Aggredisce il titolare della concessionaria e lo manda in ospedale

Un episodio di violenza si è verificato presso la concessionaria Autolerose di Brescia, situata in Via Milano. Un cliente ha aggredito il titolare dell’attività, colpendolo e costringendolo a ricorrere alle cure mediche. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate durante l’aggressione. La Polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli e identificare il responsabile.

Aggredito e picchiato da un cliente, è finito in ospedale: la vittima è il titolare della concessionaria Autolerose di Brescia, sede in Via Milano, rivenditore di auto usate specializzato in noleggio veicoli. Tutto è successo poco prima delle 13 di mercoledì: secondo quanto ricostruito dagli.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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