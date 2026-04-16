Addio a Gian Marco Trentini ex sindaco ed ex professore di matematica

La comunità di Lomaso piange la scomparsa di Gian Marco Trentini, ex sindaco e insegnante di matematica. Dopo aver combattuto contro una grave malattia, l’uomo si è spento all’età di 82 anni. Trentini aveva ricoperto ruoli pubblici e lavorato nel settore dell’istruzione, lasciando un segno nel paese. La notizia del suo decesso si è diffusa tra i residenti e le istituzioni locali.

Grave lutto per la comunità di Lomaso. Dopo aver lottato contro una grave malattia, Gian Marco Lomaso, ex sindaco ed ex professore di matematica, è morto all’età di 82 anni.Diversi i messaggi di cordoglio rivolti ai suoi familiari da parte di chi lo conosceva, che lo ricorda per la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: NUNA: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica Confagricoltura Arezzo: tour con il Senatore Gian Marco CentinaioIl momento centrale della visita sarà la partecipazione al corso di potatura dell’olivo, organizzato da anni da Confagricoltura Arezzo e divenuto nel...