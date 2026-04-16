Addio a Carlo Pezzino Rao | Si è dedicato con passione competenza e senso delle istituzioni alla tutela dei beni comuni
È deceduto l’avvocato Carlo Pezzino Rao, noto per aver coordinato il Comitato per la rinascita della costa e del mare. Era conosciuto per aver partecipato a numerose battaglie legali a tutela dell’ambiente e dei beni comuni. La sua attività si è concentrata sulla difesa delle aree costiere e delle risorse marine, portando avanti impegni in ambito giudiziario e nel settore pubblico.
È morto l'avvocato Carlo Pezzino Rao, coordinatore del Comitato per la rinascita della costa e del mare, protagonista di innumerevoli battaglie in difesa dell’ambiente. Una personalità di spicco nell’ambito del panorama palermitano della promozione territoriale, che il sindaco Roberto Lagalla ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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