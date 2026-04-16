Addio a Carlo Pezzino Rao | Si è dedicato con passione competenza e senso delle istituzioni alla tutela dei beni comuni

È deceduto l’avvocato Carlo Pezzino Rao, noto per aver coordinato il Comitato per la rinascita della costa e del mare. Era conosciuto per aver partecipato a numerose battaglie legali a tutela dell’ambiente e dei beni comuni. La sua attività si è concentrata sulla difesa delle aree costiere e delle risorse marine, portando avanti impegni in ambito giudiziario e nel settore pubblico.