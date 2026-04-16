Addio a Carlo Pecorini diacono di Gragnano

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, è deceduto il diacono Carlo Pecorini, nato a Gragnano il 4 marzo 1935. Pecorini è stato ordinato il 15 agosto 1999. La sua morte è stata comunicata dalla comunità locale, che ricorda la sua attività e il suo ruolo all’interno della parrocchia. La salma sarà sepolta nella città natale.

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, è deceduto il diacono Carlo Pecorini.Nato il 4 marzo 1935 a Gragnano, è stato ordinato il 15 agosto 1999. Era coniugato con Teresa Silvana e padre di Roberta e Federica. Per oltre cinquant’anni ha svolto la professione di falegname e mobiliere. Fin.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Diocesi, addio al diacono Sergio FossatiNelle prime ore di oggi, giovedì 12 febbraio, è deceduto il diacono permanente Sergio Fossati. Comunità in lutto: addio al diacono Camillo GarziaSono ore di lutto nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno per la morte del diacono Camillo Garzia.