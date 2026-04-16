Adani in bilico alla Rai il suo futuro affidato al nuovo direttore | deciderà sul rinnovo di contratto

Il futuro di Lele Adani alla Rai è ancora incerto, con la decisione sul suo eventuale rinnovo di contratto che dipenderà dal nuovo direttore della rete. La sua posizione come seconda voce nelle telecronache della Nazionale Italiana di calcio è attualmente sotto valutazione, senza comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali cambiamenti o conferme. La questione coinvolge principalmente le scelte editoriali e contrattuali della rete.

Il futuro di Lele Adani alla Rai è sotto esame. In bilico la sua posizione, almeno per quanto riguarda la seconda voce nelle telecronache della Nazionale Italiana di calcio. Il nuovo direttore prenderà la decisione definitiva sul suo contratto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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