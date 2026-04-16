Accampamenti rom in via Messina Marine e a Brancaccio | Vanno sgomberati e individuati luoghi idonei per le persone
Il presidente della seconda circoscrizione ha inviato una lettera al sindaco e alla polizia municipale per richiedere interventi immediati riguardo alla presenza di accampamenti rom lungo la costa sud, in particolare in via Messina Marine e nella zona industriale di Brancaccio. La richiesta riguarda lo sgombero dei siti e l’individuazione di spazi idonei per le persone che vi risiedono. La questione riguarda da tempo queste aree specifiche della città.
Il presidente della seconda circoscrizione, Giuseppe Federico, scrive al sindaco e alla polizia municipale per sollecitare "interventi urgenti in merito alla presenza di accampamenti rom lungo la costa sud, in particolare su via Messina Marine e nella zona industriale di Brancaccio". Lo spazio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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