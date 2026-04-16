A Palermo si gira una serie internazionale d’epoca | aperti i casting

A Palermo sono aperti i casting per una serie internazionale ambientata in epoca passata. La produzione è promossa dalla Tf Corporation di Ninni Tartaglia e si svolgerà nella città siciliana. La selezione riguarda attori e figuranti interessati a partecipare alle riprese. Le candidature si rivolgono a chi desidera lavorare in un progetto televisivo di portata internazionale, con riprese previste nella zona.

La Tf Corporation di Ninni Tartaglia annuncia il casting per una serie internazionale d’epoca che si girerà a Palermo. Le selezioni si terranno da lunedì 2o aprile a giovedì 30 (escluso il sabato)dalle ore: 9:30 alle ore:13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18. Martedi e giovedi dalle ore: 9:3013:30.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La magia torna a splendere con il Fantasy Music Academy: aperti i casting per l’attesissimo sequel “C’era una volta – Parte 2”Il silenzio sta per spezzarsi ancora una volta per lasciare spazio a un canto che promette di incantare il cuore del pubblico sannita, segnando il... Casting aperti in Emilia Romagna per il film “Bestiario d’amore”: come candidarsiFerrara, 10 febbraio 2026 - Un invito che sa di opportunità e primavera: il cinema chiama i giovani talenti dell’Emilia Romagna, tra Ferrara e... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Firenze e Lucca, si gira una nuova serie Netflix (top secret); Palermo, sequestro da 42 kg di hashish: il comandante Colucciello choc Se li troviamo noi, quanta droga gira in città?; Cosa fare a Palermo nel weekend: tra caccia al tesoro, visite, sagre e Bello Market; Il giovane Sherlock Holmes indaga ai Quattro canti. A Palermo si gira Viola come il mare 3: date e luoghi del set, tra divieti e chiusureIniziate due mesi fa a Roma, le riprese ora si spostano nel capoluogo siciliano: ecco quando. Nell'articolo tutte le strade in cui si gira (e come cambia il traffico) ... balarm.it #palermo Quattro gli indagati per la morte dei due operai precipitati mentre lavoravano in via Ruggero Marturano. Ecco chi sono - facebook.com facebook