A Frosinone Ettore Bassi presenta El Fùtbol

A Frosinone, l’attore Ettore Bassi ha presentato lo spettacolo “El Fùtbol” nel penultimo appuntamento della stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria. La rassegna, organizzata dal Comune di Frosinone e dall’ATCL, è stata fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli e coinvolge gli assessorati alla cultura e al centro storico, rispettivamente rappresentati da Simona Geralico e Rossella Testa.

Penultimo appuntamento con la stagione teatrale 2025-26 al Teatro Vittoria, organizzata da Comune di Frosinone (fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con gli assessorati a cultura e centro storico, rispettivamente di Simona Geralico e Rossella Testa) e ATCL, circuito.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Zanetti diserta l’appuntamento a Viva el Futbol: prosegue il silenzio stampa in casa InterJavier Zanetti non sarà presente all’evento di Viva el Futbol previsto questa sera al Teatro Arcimboldi. Viva El Futbol, parla Ventola: "Il nostro calcio senza filtri. CR7 ci chiamò furibondo"Dal “live streaming“ al palco dei teatri di tutta Italia, due ore di risate e discussioni calcistiche senza censure. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 18 e domenica 19 aprile. Ettore Bassi in ‘campo’: Quando il calcio era genuino e romanticoL’attore in scena stasera a Coriano con ‘El fùtbol’: Da Garrincha a Meazza, racconto storie di uomini che attraverso questo sport si sono riscattati. ilrestodelcarlino.it Ettore Bassi e Debora Iannotta, un nuovo modo di vivere l’amoreEttore Bassi e Debora Iannotta hanno scritto a quattro mani il libro Dio, come mi amo..per amarti di più! Edito da Graus Edizioni, in cui affrontano la relazione uomo-donna a partire dalla seconda ... dilei.it