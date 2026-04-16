A Cervia sale amore e fantasia

A Cervia, il sale si intreccia con i sentimenti e la fantasia, creando un legame profondo con il territorio. La tradizione locale vede nel sale un elemento che trascende il suo uso quotidiano, associandolo a momenti di emozione e a un senso di sacralità. Questa connessione si manifesta anche attraverso le celebrazioni e le pratiche culturali che richiamano il valore simbolico di questo prodotto.

“Ci dev’essere qualcosa di stranamente sacro nel sale. Lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare.” (Khalil Gibran). A Cervia il sale non è solo un prodotto: è l’anima stessa della città. Da oltre duemila anni questo luogo affascina viaggiatori, poeti e artisti. Fondata dagli Etruschi, contesa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Ciclismo, torna a Cervia la Granfondo Via del SaleCervia è pronta ad accogliere la 29ª edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Ciclismo: Cervia ospita nuovamente la Granfondo Via del Sale con percorsi storiciCervia, 6 febbraio 2026 — Dopo un’attesa di oltre due anni, la Granfondo Via del Sale torna a Cervia con un nuovo slancio di festa, passione e...