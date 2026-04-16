70 sacerdoti ucraini a San Giovanni Rotondo

A San Giovanni Rotondo, un gruppo di 70 sacerdoti ucraini di rito greco-cattolico e due vescovi si trova in questi giorni per partecipare a esercizi spirituali. La presenza di questa delegazione entra nel vivo di un evento che coinvolge figure religiose provenienti dall’Ucraina, in un momento di impegno spirituale e riflessione. La visita si svolge in un contesto di attività dedicate alla crescita spirituale e al confronto tra i rappresentanti religiosi.

📍A San Giovanni Rotondo, 70 sacerdoti ucraini di rito greco-cattolico, insieme a due vescovi, stanno vivendo giorni intensi di esercizi spirituali. Un tempo di silenzio, preghiera e fraternità che, oggi più che mai, porta con sé il peso e la speranza di un popolo ferito. Sono volti illuminati dalla fede, uniti da una stessa vocazione: essere segno di pace anche dentro la guerra. In questo luogo così carico di spiritualità, la loro presenza diventa preghiera viva per l’Ucraina e per il mondo intero. 📸 Le foto sono state scattate da don Vitale, parroco a Foggia, che presta servizio anche per la comunità ucraina a Manfredonia, dove la celebrazione si tiene ogni sabato sera nella chiesa di Santa Chiara.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - 70 sacerdoti ucraini a San Giovanni Rotondo Notizie correlate Via Crucis Laudato si’ a San Giovanni RotondoMercoledì 25 marzo, a San Giovanni Rotondo, presso le quattordici stazionimonumentali del sentiero di Monte Castellana, si terrà la quinta edizione...