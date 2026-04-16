44enne trovato sanguinante e senza sensi in un parco a Torino l' arrestato aggredisce i poliziotti | l' epilogo

Un uomo di 44 anni è stato trovato senza sensi e con ferite in un parco della città. Poco dopo, un giovane di origine senegalese è stato fermato dalle forze dell'ordine e portato in caserma. Durante l'arresto, l’individuo ha opposto resistenza e ha aggredito gli agenti, rendendo necessarie ulteriori misure di contenimento. La vicenda si è conclusa con il trasferimento del fermato in centrale di polizia.

Un arresto per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nei giorni scorsi a Torino. Un giovane senegalese di ventiquattro anni è stato individuato e fermato dopo aver colpito con una bottiglia rotta un uomo di 44 anni durante una lite nei giardini “Madre Teresa di Calcutta”. L’episodio sarebbe scaturito da futili motivi, secondo quanto riferito dai testimoni. Un arresto a Torino Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto nella notte tra venerdì e sabato, a seguito di una segnalazione per una violenta lite avvenuta nei giardini pubblici di corso Giulio Cesare, a Torino.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 44enne trovato sanguinante e senza sensi in un parco a Torino, l'arrestato aggredisce i poliziotti: l'epilogo Notizie correlate Furti nelle auto parcheggiate a Parco Dora a Torino, il ladro trovato addormentato in un suv e arrestatoUn arresto per furto aggravato su autovetture: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Torino nella zona di Parco Dora. Villaricca, aggredisce ex moglie e figlio con un estintore: arrestato 44enneAggressione in famiglia a Villaricca: 44enne arrestato dai carabinieri dopo aver colpito il figlio intervenuto per difendere la madre e aver usato un...