30 anni di Subsonica | Il microfono in mano è una responsabilità L’intervista

I Subsonica festeggiano trent'anni di attività e hanno pubblicato un nuovo album intitolato Terre Rare. Per realizzarlo, la band ha trascorso del tempo in Marocco, dove ha collaborato con musicisti locali e si è lasciata ispirare dalla cultura musicale del paese. In un'intervista, i componenti hanno commentato il senso di responsabilità che provano nel loro ruolo di artisti e nel portare avanti la loro musica.

30 anni e non sentirli. I Subsonica per questa importante data si sono regalati un nuovo disco, Terre rare, in cui si sono fatti influenzare dalla musica di un altro paese, il Marocco, dove hanno scelto di andare a lavorare questa loro ultima opera. Un modo come un altro per darsi il giusto spazio per la propria sperimentazione, ancora una volta avanti, indubbiamente ineguagliabile nella storia della musica italiana. Per l’occasione la band è stata anche omaggiata con mostre, spettacoli, dj set e percorsi sonori dalla loro Torino, una città cui vibes, cui anima indomabile, specie di un certo periodo della sua storia, sono riusciti ad ingabbiare nella loro musica.🔗 Leggi su Open.online Due chiacchiere con i #subsonica #musicaitaliana #elettronica #intervista Notizie correlate Con il nuovo album Terre Rare i Subsonica festeggiano 30 anni di carriera. Poi il via ai live. La video-intervista su Amica.it(askanews) – Trent’anni di musica insieme, sempre innovativi e oltre gli schemi, i Subsonica festeggiano questo traguardo con Terre Rare l’undicesimo... I Subsonica celebrano 30 anni di carriera con una tappa in RomagnaSi tratta dell’unico concerto in Romagna del tour estivo della band torinese, che torna sulla scena discografica e musicale con “Terre Rare”,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I 30 anni dei Subsonica: I cieli su Torino; Il racconto dei concerti dei Subsonica alle OGR di Torino; Blog | Subsonica, trent'anni per raccontare un trionfo; UNA BIRRETTA. Subsonica, un viaggio di 30 anni. Fino alle ’Terre rare’ del MaroccoTra pop e pista da ballo, tra elettronica e chitarre elettriche distorte, i Subsonica celebrano nel 2026 i 30 anni di una avventura artistica che ha mescolato, per la prima volta con successo in ... ilrestodelcarlino.it In orbita Subsonica, una mostra e concerti per trent’anni di storiaTra cimeli, suoni e installazioni, l’esposizione Rientro in atmosfera racconta alle Ogr l’evoluzione del gruppo e la scena creativa torinese dagli ... torino.repubblica.it Subsonica al TUF 2026 a Melpignano arriva il tour “Terre Rare” facebook @subsonica ""Cieli Su Torino 96 - 26"": la notte ha preso vita. Con Alfa Romeo, Official Mobility Partner dell’evento, la nuova #AlfaRomeoJunior si conferma l'unico amplificatore di emozioni capace di fondere design italiano e cultura urbana. #AlfaRomeo #Ci x.com