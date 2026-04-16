A dieci giorni dalla ricorrenza del 25 aprile, l’Associazione partigiani interviene con dichiarazioni che hanno suscitato molte critiche. L’organizzazione ha rivolto accuse a preti, comunità ebraiche e motociclisti, suscitando reazioni contrastanti. La polemica si concentra su dichiarazioni e atteggiamenti assunti dall’Anpi, che ha anche annunciato di aver adottato strumenti come il copyright per tutelare le proprie posizioni. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico, attirando l’attenzione sui toni e sui contenuti delle dichiarazioni recenti.

Mancano dieci giorni al 25 aprile e il teatro dell’assurdo che l’ Anpi riallestisce disloca i suoi set a macchia di leopardo in varie città del Bel Paese: da Arcore a Senigallia, passando per Torino, è un fuoco di fila di scintille e recriminazioni che, tra aut aut e dissensi declamati a profusione, alzano la temperatura delle polemiche prima ancora che eventi e celebrazioni abbiano inizio. 25 aprile, l’Anpi sul piede di guerra: da Senigallia e Torino è la Festa della recriminazione. Del resto si sa: quando mai con il 25 aprile alle porte la gran cassa di perorazioni e sentenze non si è abbattuta sulla giornata con i tumulti dell’anteprima?...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - 25 aprile, l’Anpi sventola il copyright, perde la bussola e spara a zero su tutti: preti, comunità ebraica e motociclisti. Ecco dove e perché

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