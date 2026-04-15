Zhegrova va ceduto? Perché la Juventus dovrebbe aspettare prima di dirgli addio – VIDEO

Zhegrova, al suo primo anno con la maglia della Juventus, ha avuto un impatto limitato in campo. I numeri e le condizioni fisiche suggeriscono una situazione più articolata rispetto a quanto si possa percepire dai risultati. La società deve valutare attentamente il suo futuro, considerando anche eventuali offerte o opportunità di mercato. Al momento, non ci sono decisioni definitive sulla sua cessione o permanenza.

di Chiara Aleati Zhegrova ha inciso poco nella sua prima stagione in bianconero, ma numeri, contesto e condizioni fisiche raccontano una storia più complessa. Nel format “Sì o No?” del canale YouTube di , Chiara Aleati affronta un tema che divide: Edon Zhegrova deve essere ceduto la prossima stagione? La sensazione, oggi, è che la risposta più logica sia no. Non ancora. Perché il giudizio sull’esterno kosovaro va letto dentro un contesto preciso: la Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo dal Lille il 1° settembre 2025, legandolo al club fino al 2030, quindi come investimento tecnico e non come semplice scommessa a breve termine. Il problema, semmai, è che la sua prima stagione bianconera è stata spezzata e incompleta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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