Un esperto ha dichiarato che la gestione dell’età in ambito lavorativo sta assumendo un ruolo sempre più centrale. Ha sottolineato come questa tematica rappresenti un’opportunità crescente nel mondo del lavoro, senza entrare nel merito di eventuali benefici o criticità. La sua previsione si basa sull’osservazione di tendenze che riguardano l’adattamento delle strategie aziendali alle diverse fasce di età dei dipendenti.

Roma, 15 ap- (Adnkronos) - “C'è un tema di age management che diventerà sempre più rilevante. Credo che sia una grande opportunità perché da un lato dà la possibilità a chi si avvicina alla pensione di sentirsi ancora utile, in grado di dare valore aggiunto, dall'altro è una grande opportunità per i giovani. Abbiamo un Paese che è attraversato da delle dinamiche dal punto di vista demografico ormai chiare. Abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più e quindi noi dobbiamo considerare i nostri lavoratori, quelli nell'età più avanzata, quelli di esperienza, come una vera ricchezza che deve servire per realizzare quel passaggio tra le vecchie e le nuove generazioni”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zangrillo: "Age management offre grandi opportunità"

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