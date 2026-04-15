WWE | Stephanie Vaquer rivela il ruolo di Booker T nel ritorno della Devil’s Kiss

Negli ultimi mesi, la wrestler ha riproposto la mossa Devil’s Kiss, rendendola uno dei suoi movimenti più noti. Recentemente, ha spiegato che il ritorno di questa tecnica è stato favorito dall’intervento di Booker T, che le ha suggerito di riutilizzarla. La wrestler ha anche detto che la mossa aveva già fatto parte del suo repertorio in passato, ma era stata temporaneamente abbandonata prima di essere ripresa in modo più frequente.

Negli ultimi mesi la Devil’s Kiss è tornata a essere una delle mosse più riconoscibili di Stephanie Vaquer, ma non è sempre stato così. Durante il podcast INSIGHT with Chris Van Vliet, la superstar ha raccontato di aver inizialmente pensato di abbandonare la mossa dopo il suo arrivo in WWE, prima di cambiare completamente idea grazie anche all’influenza di Booker T. Dubbi iniziali sul move. Vaquer ha spiegato che utilizzava la Devil’s Kiss già prima della WWE, ma che nel tempo aveva iniziato a sentirsi a disagio nel proporla. “Prima della WWE facevo questa mossa da tanto tempo, ma era un po’ diversa. Quando ho firmato, ho pensato di smettere per diversi motivi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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