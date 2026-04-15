WWE Hall of Fame 2026 AJ Styles e non solo | chi sono tutti gli indotti

La cerimonia di introduzione alla WWE Hall of Fame 2026 prevede l’induzione di diverse personalità che hanno segnato il mondo del wrestling, tra cui alcuni nomi tra i più noti del panorama attuale e altre figure di rilievo del passato. La lista degli indotti include anche riconoscimenti dedicati a chi ha contribuito alla crescita della federazione nel corso degli anni, con un mix di atleti e figure simboliche. La serata si presenta come un evento che celebra la storia e il presente del wrestling.

La classe 2026 della WWE Hall of Fame è costruita su un equilibrio piuttosto chiaro tra star contemporanee, figure storiche, riconoscimenti legacy e omaggi simbolici. I nomi principali annunciati ufficialmente dalla WWE sono Stephanie McMahon, AJ Styles, Demolition e Dennis Rodman, a cui si aggiungono i Legacy inductees Sid e Bad News Brown. In più, la WWE assegnerà l’ Immortal Moment Award al match di WrestleMania III tra Hulk Hogan e André the Giant. Il nome più forte sul piano istituzionale e simbolico è quello di Stephanie McMahon, presentata dalla stessa WWE come ex Chairwoman and Co-CEO. La sua introduzione nella Hall of Fame riconosce non solo il ruolo da personaggio on-screen, ma anche quello avuto per anni nel governo e nell’identità pubblica della compagnia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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