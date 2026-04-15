A marzo 2026, il CEO di BlackRock ha dichiarato a Fox News che il settore finanziario attraversa un cambiamento continuo, ammettendo che cinque anni prima si era spinto troppo oltre e oggi si trova in una fase più equilibrata. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto in cui si discute di temi come woke, finanza e potere, offrendo uno sguardo diretto sulla posizione dell’azienda riguardo alle sue strategie e alle influenze esterne.

Roma, 15 apr – Nel marzo 2026 Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, ha detto a Fox News che “ il pendolo si muove continuamente ”, che cinque anni fa era andato “ troppo avanti ” e che oggi la società si trova in una posizione “ più pragmatica ”. Alla domanda se BlackRock abbia spinto alcune aziende più a sinistra del dovuto, Fink ha risposto che “non è mai stata nostra intenzione”, per poi riportare subito il discorso sul terreno che conta davvero per un grande gestore di capitali: il dovere fiduciario verso gli investitori, la sicurezza energetica, l’intelligenza artificiale, il fabbisogno di elettricità, la necessità di non affidarsi a un solo modello energetico.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Woke, finanza e potere: cosa rivelano davvero le “confessioni” di BlackRock

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